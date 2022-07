Sotto le stelle, serata speciale Estate Paideia

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - Un'occasione speciale per sostenere le iniziative di Fondazione Paideia dedicate ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, con un percorso gastronomico curato da Matteo Baronetto, chef del ristorante Del Cambio di Torino. E' la serata Sotto le Stelle organizzata a Orsolina28 , che si inserisce in uno dei progetti più significativi e longevi della Fondazione: Estate Paideia. Circa 50 famiglie, per sei settimane tra fine giugno e inizio agosto, vivono un'esperienza di vacanza immersi nella natura, partecipando ad attività sportive, ludiche e di orticoltura in compagnia di un gruppo di volontari a loro supporto. L'iniziativa Estate Paideia dal 2001 a oggi ha offerto a circa 800 famiglie con oltre 1500 bambini con disabilità la possibilità di trascorrere una settimana di vacanza e condivisione all'insegna del benessere, dello svago e della socializzazione.

"Grazie alla generosità di Orsolina28, Del Cambio e dello chef Baronetto abbiamo vissuto una serata speciale a sostegno del progetto Estate Paideia, per offrire tante altre preziose occasioni di vacanza ai bambini con disabilità che seguiamo e alle loro famiglie. Per noi, da oltre 20 anni, ogni estate rappresenta una concreta possibilità per essere d'aiuto alle famiglie in difficoltà. Quando si convive con la disabilità, la vacanza viene vissuta come inaccessibile per tante ragioni; per questo, lavoriamo sul diritto dei genitori e dei bambini a vivere esperienze divertenti, ma soprattutto di riscoperta del benessere, promuovendo momenti di felicità" racconta Fabrizio Serra, segretario generale della Fondazione Paideia (ANSA).