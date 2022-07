Sei infrastrutture per il futuro del Canavese

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - La metropolitana leggera delle Città, la metropolitana leggera del Gran Paradiso, la superstrada del Gran Paradiso, la Pedemontana dell'Acciaio, il Trenino Rosso delle Valli di Lanzo e la copertura a Banda Larga e 5G: sono i sei progetti di infrastrutture per il futuro, fondamentali per il posizionamento competitivo della destinazione Canavese a livello nazionale e internazionale. E' quanto emerso dall'evento "Territori al Futuro - Accountability Primo Semestre 2022", bilancio dei primi diciotto mesi di attività di Canavese2030, Think Tank nato nel 2020 con l'obiettivo di individuare e realizzare le priorità per il Canavese. All'incontro hanno partecipato Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione Crt, Giuseppe Bergesio, ceo Iren Energia e presidente Advisory Board Canavese2030, Dario Gallina, presidente Camera di Commercio Torino e Mariano Rabino, presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

"Penso si percepisca come i progetti per il Futuro del Canavese - in tutto trenta - abbiano una regia unica. Si integrino e si plasmino con i progetti già in essere su territorio, quasi a voler essere una cosa sola", spiega Fabrizio Gea, presidente Think Tank Canavese2030. "Vogliamo essere un quadro di insieme che da una parte valorizza i percorsi progettuali già in essere sulle posizioni del Canavese e dall'altra parte si pone come acceleratore degli stessi in una prospettiva comune. Una visione con un grande spinta per il territorio, con la missione di volerne cambiare il volto".

