Maltempo: forte vento e alberi caduti nel Monferrato

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 25 LUG - L'annunciata perturbazione, dopo giorni di temperature record, è arrivata in provincia di Alessandria. Colpito, in particolare, nella prima serata, il Casalese. Il vento forte - la centralina Arpa nel centro zona monferrino ha registrato, alle 20, un valore di 74,2 chilometri all'ora - ha fatto cadere il 'Fanfarino' di piazza degli Alpini nella vicina Occimiano, ma non c'erano auto parcheggiate né persone. Il personale del Comune ha effettuato già un sopralluogo e l'albero sarà rimosso domani mattina.

Caduti sulle strade una serie di alberi, con criticità per la viabilità, come fanno sapere dalla sala operativa dei vigili del fuoco. Disagi per i temporali in Val Cerrina e nel Basso Monferrato, con interventi a Castelletto Merli, Pontestura e Camino. (ANSA).