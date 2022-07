Cinema: Aiace, Barbara Bruschi nuova presidente

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Barbara Bruschi è la nuova presidente di Aiace Torino. E' stata eletta dal consiglio direttivo. Docente di Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione e vicerettrice alla didattica all'Università di Torino, Barbara Bruschi succede a Giulia Carluccio, il cui secondo mandato triennale è scaduto la scorsa settimana.

"Dopo sei anni di presidenza, lascio l'Aiace con una certa commozione, ma con la piena convinzione di passare il testimone a una persona di grande valore, la collega Barbara Bruschi, che porta competenze di alto livello nel campo della formazione e dell'educational. Sono certa che l'Aiace proseguirà in questo percorso di sempre rinnovata attualità e capacità di agire sul sociale, anche in costante sinergia con gli altri attori del territorio e con gli atenei" dice la presidente uscente, prorettrice dell'Università di Torino.

Nel suo percorso accademico, Barbara Bruschi si è occupata soprattutto di e-learning, interattività della comunicazione audiovisiva, digital storytelling e linguaggi multimediali. "La priorità è quella immediata di riportare il pubblico, soprattutto i giovani, al cinema. Far ritrovare il gusto del film visto in sala è un obiettivo per cui l'Aiace Torino intende impegnarsi a fianco di tutte le altre forze cittadine di settore: non solo perché il cinema è un'esperienza da condividere, ma perché è una ricchezza della nostra vita in comune, un modo di ritrovarsi e confrontarsi a cui le nuove e prossime generazioni non dovrebbero rinunciare" afferma la neopresidente. (ANSA).