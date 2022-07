Torino: movida, auto danneggiate in zona Vanchiglia

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Alcune automobili sono state danneggiate la scorsa notte a Torino nel quartiere Vanchiglia, in uno dei punti in cui si concentra la movida cittadina. Le segnalazioni dei residenti, giunte alle forze dell'ordine stamani, parlano di almeno nove vetture con specchietti infranti o danni di altro genere. Del caso si sta interessando la polizia.

I raid sono stati compiuti in via Guastalla e via Balbo."Gli episodi di vandalismo di questa notte a Vanchiglia sono intollerabili. Dopo aver recentemente approvato in Giunta norme più stringenti sulla mala movida incontrerò in settimana il Prefetto e le forze dell'ordine per capire come intervenire in modo coordinato ed efficace". Lo scrive sui social il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. (ANSA).