Juve, con baby gol, 2-0 al Chivas con Da Graca e Compagnon

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - Ci si aspettava Pogba e Di Maria, invece i grandi protagonisti sono Da Graca e Compagnon: la prima Juventus a stelle e strisce viene trascinata dai baby. I bianconeri di Massimiliano Allegri battono 2-0 il Chivas. Un gol per tempo per i due ragazzi dell'Under 23 e l'esordio nella tournée negli States è subito vincente, con il tecnico che può godersi tante note liete. A partire dalla difesa, che non prende gol e con i volti nuovi che convincono: Gatti è protagonista con un palo colpito nel primo tempo, Bremer trova spazio nella ripresa e conferma la sua grande solidità vista ai tempi del Torino.

Gli applausi dei trentamila dell'Allegiant Stadium di Las Vegas sono tutti per Pogba e Di Maria, i due più attesi che, pur non trovando la via del gol, riescono comunque a regalare giocate da campioni. Riposo programmato, invece, per Bonucci e Vlahovic, così come per McKennie: il centrocampista riceve l'abbraccio dei suoi connazionali soltanto dalla panchina.

Il prossimo impegno della Juve è fissato nella notte tra il 26 e il 27 (si gioca mercoledì alle 2,30, ora italiana) contro il Barcellona, un test sicuramente più probante rispetto ai messicani del Chivas. (ANSA).