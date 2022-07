Nelle sale del Mauto l'epoca d'oro dei Rally

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - L'epoca d'oro del rally arriva nelle sale del Museo Nazionale dell'Automobile in un'esposizione inedita nel panorama internazionale. Fra le più importanti collezioni al mondo, "The Golden Age Of Rally" è un viaggio nella storia di questa disciplina sportiva attraverso gli iconici esemplari della Fondazione Gino Macaluso, che sarà possibile scoprire dal 27 ottobre 2022 al 2 maggio 2023 a Torino. Le vetture in mostra saranno quelle che, tra gli anni Sessanta e Novanta del secolo scorso, hanno vinto le più importanti gare del campionato, da Montecarlo al Rally Safari, dal Mille Laghi in Finlandia a Sanremo. Esemplari iconici, come Lancia rally 037 evo2 e Audi Quattro, protagonisti di sfide ormai diventate leggenda, che raccontano le imprese di piloti e squadre corse, l'evoluzione tecnologica e l'enorme successo di pubblico che hanno accompagnato questo sport nel corso dei decenni.

L'esposizione si configurerà come un percorso esperienziale che, attraverso speciali video e scenari, porterà il visitatore ad immergersi nel mondo del rally: un salto indietro nel tempo, in un'epoca dominata dalla meccanica, dalla velocità, in una sfida ai limiti che ha visto protagonisti auto e piloti leggendari. Nomi come Biasion, Mäkinen, Kankkunen, Mouton, Pinto, Saintz, delle cui gesta si potrà leggere in una speciale hall of fame allestita in occasione di questa mostra.

I modelli provengono dalla collezione di Gino Macaluso, nella cui memoria è stata costituita l'omonima Fondazione per volontà della moglie e della famiglia, con lo scopo di valorizzare l'automobile come oggetto di culto, capace di coniugare innovazione tecnologica e cultura umanistica, tradizione artigianale e bellezza del design d'avanguardia. La collezione è tra le più importanti al mondo e unica nel suo genere con automobili storiche che hanno fatto la storia del design automobilistico e del motorsport, punto di riferimento per studiosi, collezionisti e appassionati. (ANSA).