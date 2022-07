Torino: Lukic, pronto a fare il capitano

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - "Indossare la fascia da capitano del Toro è una soddisfazione e un onore: non ho paura e mi sento pronto, ma dobbiamo essere tutti capitani": parole di Sasa Lukic, eletto a simbolo della squadra dopo gli addii di Belotti (ancora svincolato) e Bremer (passato alla Juve).

"Il ritiro sta andando bene, stiamo lavorando e si respira una bella atmosfera - aggiunge il centrocampista ai microfoni di Torino Channel - e dobbiamo continuare così per crescere ancora". Nelle scorse settimane è arrivato il suo connazionale Radonjic: "Ci conosciamo fin da piccoli, abbiamo fatto tutte le giovanili al Partizan - racconta il serbo - e sono felice di ritrovarlo: dobbiamo aiutarlo tutti insieme, perché il calcio italiano è molto diverso, ma sono sicuro che mister Juric saprà far crescere anche lui". (ANSA).