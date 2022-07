Polo del 900, nuovo spazio all'aperto gratuito e verde

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Il Polo del '900 cresce ancora e amplia gli spazi gratuiti a disposizione di giovani, ricercatori, lavoratori. Inaugura così nel cortile di Palazzo San Daniele, in via del Carmine, 14 un grande spazio all'aperto per studiare, lavorare, incontrarsi e far crescere idee e progetti. Un nuovo allestimento verde e sostenibile, dotato di oltre 40 postazioni e uno spazio per eventi, presentazioni e incontri pensato per ospitare attività per bambini, seminari, laboratori e messo a disposizione delle realtà emergenti della città per accogliere e sviluppare iniziative artistiche e legate al verde. Aperto fino al 30 ottobre, dal lunedì al venerdì (17-21) e anche sabato e domenica (10-20) ad accesso libero.

Il cortile del Polo del '900 apre le porte domani 19 luglio alle ore 18 alla presenza del consiglio di amministrazione e del presidente Alberto Sinigaglia che nella stessa giornata incontrano per la prima volta i 25 enti del Polo. Completa la serata d'inaugurazione il live set del musicista polistrumentista Andrea Cilano. "Il nuovo cortile è semplicemente una cosa bella - spiega Emiliano Paoletti, direttore del Polo del '900 - uno spazio di felicità a disposizione di tutti. Al Polo vogliamo aiutare le persone a coltivare il desiderio di vivere a pieno il proprio tempo, a sognare il proprio futuro, a credere nella nostra storia e portarla avanti insieme. L'invenzione di questo nuovo spazio è solo un seme di cambiamento, qualcosa che speriamo liberi energie, idee e nuove visioni". Firma il progetto di riqualificazione del cortile Erker Studio in collaborazione con Turin Garden. "Dire, fare, limoni" è il claim che ne accompagna l'apertura, sulla falsariga del gioco "Dire, fare, baciare".

