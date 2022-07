Lo Russo, firme sindaci per Draghi segnale di tutto il Paese

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Le oltre mille firme alla lettera-appello di 11 sindaci di altrettante grandi città a sostegno di Mario Draghi sono "un segnale di come in tutto il Paese ci sia chi vuole continuare ad agire per il bene collettivo al di là del colore politico. Il momento che stiamo vivendo non permette questa instabilità". Così, sui social, uno dei promotori dell'iniziativa, il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo. "Da ieri - sottolinea - sono più di mille i sindaci italiani, di ogni schieramento e orientamento politico, che hanno sottoscritto la lettera contenente quell'appello e che stanno continuando a farlo. Dal Nord al Sud, dalle grandi città ai piccoli comuni continuano ad arrivare adesioni. Un segnale davvero forte che auspicavamo - aggiunge Lo Russo - ma che sinceramente non ci aspettavamo con questa portata. Auspico davvero che Mario Draghi ascolti questo moto nazionale e si renda disponibile a continuare il suo lavoro", conclude il sindaco di Torino. (ANSA).