Cuneo,Radicali:"Cambiare agricoltura per combattere siccità"

(ANSA) - CUNEO, 16 LUG - Una conferenza stampa nel letto del fiume che non c'è più. I radicali di Cuneo hanno scelto oggi lo Stura a secco per spiegare che "con siccità e cambiamenti climatici dovremo conviver per decenni: si deve agire adesso".

Igor Boni, presidente nazionale di Radicali Italiani e Filippo Blengino (segretario radicali Cuneo "Donadei"): "Surreale che Regione o Provincia chiedano deroghe al deflusso minimo vitale dei fiumi, perché non c'è acqua. L'emergenza siccità peggiorerà in Piemonte, dove il 75% dell'acqua serve all'agricoltura. Ci sono 115 mila ettari di riso nella province di Vercelli e Novara che usano un sistema a immersione. Poi i 156 mila ettari di mais, di cui 40 mila nel Cuneese, quasi sempre irrigati a a scorrimento con poche eccezioni virtuose".

I Radicali hanno aggiunto: "Servono tecnologie migliori per ridurre i consumi, sul mercato da decenni e usate nel Mediterraneo. Inoltre vanno ridotte le coltivazioni idro-esigenti come mais e riso, usando i miliardi del Pnrr per sistemare gli acquedotti". Sugli invasi hanno concluso: "Bene parlarne e agire, ma arriveranno tra troppi anni e c'è una sproporzione evidente: consumiamo miliardi di metri cubi di acqua, mentre gli invasi possono trattenerne appena qualche milione". (ANSA).