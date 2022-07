Vino: 'Barolo en primeur', il 28 ottobre la 2a asta benefica

(ANSA) - CUNEO, 15 LUG - Si terrà il 28 ottobre al Castello di Grinzane Cavour (Cuneo) la seconda edizione di "Barolo en primeur", asta benefica promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo insieme a Fondazione Crc Donare, e in collaborazione con il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Come per l'edizione 2021, l'obiettivo della giornata sarà raccogliere fondi da destinare a progetti di utilità sociale; 15 barrique della vendemmia dell'anno scorso verranno assegnate a chi deciderà di sostenere una delle iniziative solidali già individuate, oppure un progetto benefico scelto dallo stesso donatore. Al suo debutto, attraverso un'asta internazionale battuta da Christie's in contemporanea tra Grinzane e New York, 'Barolo en primeur' ha destinato a 17 progetti no-profit la cifra di 660.000 euro, raccolta grazie a 15 benefattori. All'incanto, nella prima edizione, erano finite 15 barrique di pregiato Barolo della Vigna Gustava annata 2020 ancora in affinamento, prodotto dai 4 ettari di vigna storica che circonda il castello. (ANSA).