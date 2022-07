Continua ondata di caldo, qualche grado in meno domenica

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Caldo torrido e massime a 36 gradi domani in Piemonte nella giornata più calda - stando alle previsioni - di questa settimana. A Torin nell'area metropolitana livelli di rischio al massimo livello, "emergenza", per le ondate di calore, ma l'eccesso di eventi sanitari è calcolato "basso". Nelle altre zone della regione il bollettino delle ondate di calore emesso da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indica, nel "livello di attenzione" una situazione di "molta cautela" sabato nel Biellese, che diventerà "pericolo" nella giornata di domenica.

In questo caso c'è "elevata possibilità di colpi di calore dovute a prolungate esposizioni al sole o attività fisica".

L'invito, quindi, è di "evitare sforzi, cercare luoghi freschi".

Domenica, tuttavia, è attesa una lieve flessione delle temperature per effetto di "flussi più freschi orientali nei bassi strati". Non è all'orizzonte un cambiamento nel quadro meteorologico: l'anticiclone continuerà a dominare. (ANSA).