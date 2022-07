Siccità: acque dalla Torino-Lione per le vigne di Chiomonte

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Per tutta la durata dell'emergenza idrica l'acqua della montagna raccolta dalla galleria della Maddalena sarà impiegata per irrigare le vigne di Chiomonte (Torino). Questo grazie a Telt, società partecipata da Ferrovie dello Stato e dal Ministero dell'Economia Francese, e dalle imprese del raggruppamento guidato da Webuild che operano nel cantiere della Torino-Lione. Le società si sono messe a disposizione del Consorzio irriguo di Chiomonte che ha richiesto di usare le acque di ruscellamento del tunnel, cioè le acque naturali della montagna raccolte nel primo tratto della galleria. Dopo l'ok della Città Metropolitana, un'autobotte preleverà ogni giorno l'acqua per irrigare 12 ettari di vigne da viticoltura "eroica", dalle cui uve si producono vini Doc come l'Avanà e il Becquet, e il Baratuciat. "Siamo lieti di poter contribuire ad aiutare il territorio nell'emergenza - spiega Mario Virano, direttore generale di Telt -, consapevoli che l'acqua è un bene prezioso che va preservato".

Le acque calde sotterranee intercettate dal tunnel sono convogliate all'esterno in vasche, dove vengono raffreddate, depurate e poi reimmesse a temperatura ambiente nella Dora, insieme alle acque di ruscellamento. (ANSA).