Rotaract Distretto 2031 a sostegno del Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Il Distretto Rotaract e Rotary del Piemonte e Valle d'Aosta hanno donato quasi 40.000 euro all'Ospedale Infantile Regina Margherita per favorire l'accessibilità alle cure per i giovani pazienti e le loro famiglie. "Abbiamo creduto molto in questo Service e, con il Governatore Luigi Viana, abbiamo lavorato a strettissimo contatto per federare tutti i club e raggiungere questo obiettivo, dimostrando coesa collaborazione e solidarietà, in onore dei valori che ci uniscono come Famiglia Rotariana" afferma Matteo Belvisotti. "Siamo particolarmente riconoscenti a Crédit Agricole Italia che ha sostenuto questa iniziativa con entusiasmo e fornito un importante contributo economico in un momento di grandi incertezze e instabilità" aggiunge Alessia Chiarello, referente Rotaract del Progetto Doctor Spike. Giulia Gentiluomo e Paolo Cerutti sottolineano che "all'Ospedale Infantile Regina Margherita sono costantemente in atto interventi di miglioramento di tipo strutturale e tecnologico e quotidianamente il personale lavora con la ferma vocazione di donare ai bambini e alle loro famiglie una vita d un futuro luminoso". (ANSA).