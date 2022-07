'Giardino del Sole', via ai lavori davanti all'Infantile

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Sono partiti i lavori per la creazione del 'Giardino del Sole', un progetto di Federvolontari per la riqualificazione dell'area verde di Piazza Polonia, di fronte all'ingresso principale dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. L'iniziativa ha il sostegno di Adisco Sezione Piemonte, del Comune e della A.O.U Città della Salute e della Scienza. I lavori termineranno ad ottobre e comprenderanno anche un intervento di riqualificazione urbana su un'area ampliata di 1600 mq.

"Siamo felici di poter donare ad un luogo di cura d'eccellenza come l'Ospedale Regina Margherita e alla città di Torino uno spazio verde sicuro e aperto a tutti, dove i pazienti e le loro famiglie possono trovare un'oasi di serenità e svago a pochi passi dall'ospedale", spiega Francesca Lavazza, presidente Adisco Piemonte.

Il progetto 'Giardino del Sole' è firmato dallo studio Miroglio + Lupica Architetti Associati. Per rendere lo spazio luminoso e colorato anche nei mesi invernali, è stato commissionato a due giovani artiste torinesi, Barbara Migliaccio e Sara Zecchino un grande dipinto lungo il muro di cemento armato confinante con l'Ospedale Sant'Anna, che rappresenterà un bosco incantato.

Per Franca Fagioli, direttore Dipartimento Patologia e Cura del Bambino del Regina Margherita "il Giardino del Sole è la realizzazione di un sogno e rappresenta un importante traguardo in termini di umanizzazione". L'assessore comunale al Verde pubblico Francesco Tresso, evidenzia come "il Giardino del Sole, fin dalla sua apertura, diventerà un luogo molto vissuto dai bambini che frequentano l'ospedale Regina Margherita e dall'intero quartiere che lo riceverà in dono". (ANSA).