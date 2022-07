Ad Artissima 174 gallerie dal 4 al 6 novembre, 40 al debutto

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Sono 174 le gallerie provenienti da 28 Paesi e 4 continenti che parteciperanno alla 29/a edizione di Artissima Internazionale d'Arte Contemporanea di Torino, l'unica fiera in Italia esclusivamente dedicata all'arte contemporanea, da quest'anno diretta da Luigi Fassi. Quaranta esporranno in fiera per la prima volta, 35 sono progetti monografici. Da venerdì 4 a domenica 6 novembre gli ampi e luminosi spazi dell'Oval di Torino accoglieranno le quattro sezioni consolidate della fiera - Main Section, New Entries, Monologue/Dialogue e Art Spaces & Editions - e le tre sezioni curate, Disegni, Present Future e Back to the Future.

Il tema scelto per l'edizione di Artissima 2022 è Transformative Experience, concetto elaborato dalla filosofa americana L. A. Paul (docente di Filosofia e Scienze Cognitive alla Yale University) nell'omonimo saggio pubblicato nel 2014 dalla Oxford University Press. Secondo Paul, un'esperienza trasformativa è capace di modificare radicalmente la persona che la vive, mettendone in crisi le aspettative prefigurate e aprendo prospettive verso l'ignoto.

"La ventinovesima edizione di Artissima a Torino racconta innanzitutto la forza del network italiano e internazionale della fiera, che ha dispiegato la propria azione di ricerca e scouting a livello globale, per continuare a offrire al collezionismo e agli operatori museali un'esperienza di scoperta con gallerie e artisti di altissimo livello da Europa, America, Africa e Asia. Le quaranta gallerie che nel 2022 partecipano per la prima volta ad Artissima testimoniano l'attrattività della fiera e il suo saper essere un catalizzatore di esperimenti, ricerche e investimenti di mercato in ambito artistico" commenta Fassi.

Intesa Sanpaolo ha confermato il sostegno alla nuova edizione di Artissima come Main Partner. (ANSA).