Vaccini: Piemonte, dal 14 luglio adesioni 4/a dose over 60

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - In Piemonte l'operazione 4a dose di vaccino per gli over 60 parte giovedì 14 con l'avvio delle pre-adesioni sul portale www.ilPiemontetivaccina.it. Gli aderenti riceveranno un sms con l'appuntamento presso uno degli hub delle Asl - informa la Regione - per la somministrazione entro 10 giorni. In alternativa, da venerdì 15 luglio i piemontesi, sempre dopo la pre-adesione sul portale regionale, potranno andare nelle farmacie aderenti e prenotare la somministrazione. "Il Piemonte oggi è la Regione italiana con la percentuale più alta di quarte dosi già somministrate - sottolineano il governatore Alberto Cirio e l'assessore regionale alla Sanità Lugi Icardi - e siamo pronti a partire subito per rispondere con elasticità anche a questa nuova fase della campagna vaccinale, perché non ci siamo mai fermati": (ANSA).