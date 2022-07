Cairo, Bremer in vendita per una cifra adeguata

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Esiste "un prezzo giusto" per cui il Torino venderà Gleison Bremer. "Il prezzo c'è - ha detto il presidente Urbano Cairo alla presentazione dei palinsesti di la7.

"Sono in buonissimi rapporti con il suo procuratore e l'ho visto anche ieri. Bremer è un ragazzo straordinario e gli ho detto - ha rivelato - che al momento dell'offerta adeguata l'avrei venduto e non fatto cose esagerate". Però "se con tutto il rispetto per Skriniar ci sono offerte di 70 milioni per lui, che ha due anni più di Bremer - ha aggiunto - allora credo che Bremer valga più dei numeri che circolano. Il mio obiettivo è di accontentarlo, ma non gli ho promesso di mandarlo di qua o di là". (ANSA).