Ntt Data investe su Torino, 70 nuove assunzioni

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Ntt Data, multinazionale giapponese del settore della consulenza e system integration, assumerà entro l'anno 70 persone nella sede di Torino per potenziare l'area Business Consulting. I profili cercati sono laureati in ingegneria gestionale ed economia, con esperienza di almeno 3 anni, preferibilmente in aziende di consulenza, e che andranno a ricoprire posizioni nelle aree Operation, Finance, Cloud & It Strategy, Change Management e Customer Experience, nei settori Banking, Insurance, Manufacturing, Public Affairs e Energy &Utilities.

L'investimento era stato annunciato lo scorso novembre in occasione dell'inaugurazione dell'headquarter a Milano: in cinque anni Ntt Data intende destinare all'Italia 200 milioni e assumere 5.000 risorse. Dopo l'apertura dei nuovi uffici a Bari e Salerno, la multinazionale giapponese guarda a Nord, e coniuga le settanta nuove assunzioni con il prossimo trasferimento della sede di Torino da corso Svizzera a corso Ferrucci 112. "Torino è una città ricca di talenti, su cui Ntt Data sta investendo da tempo. La sede di Torino è cresciuta in soli due anni da 150 a 300 persone, e ora vogliamo rafforzare soprattutto l'area Business Consulting. Vogliamo crescere nelle competenze per supportare al meglio le tante aziende, medie e grandi, che ogni giorno si rivolgono a noi" spiega Felice Chierichetti, Head of Consulting di Ntt Italia. (ANSA).