Uomo ucciso in strada a Torino, fermato un ventenne

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Un italiano di vent'anni è stato fermato dalla polizia nelle indagini sull'omicidio avvenuto la scorsa notte a Torino nel quartiere Borgo Vittoria. Il giovane abita in via Villar, a pochi passi dal luogo del delitto.

La vittima è un 55enne che risiedeva nella zona. E' stato colpito con un corpo contundente verso le 4 del mattino in piazza Vittoria, dove tutti i giorni (domeniche escluse) si tiene il mercato rionale.

Per ora non ci sono indicazioni chiare sui motivi dell'aggressione.

Secondo le testimonianze il giovane era in ciabatte ed è sceso in strada, in piena notte, lasciando aperta la porta del proprio appartamento. Prima di salire sull'auto della polizia ha chiesto agli agenti di recuperargli da casa un paio di scarpe.

"Ho ammazzato un uomo, mi sono rovinato la vita". E' stata di questo tenore la confessione resa da Francesco Lo Manto, 20 anni, il giovane fermato dalla polizia nelle indagini sull'omicidio avvenuto la scorsa notte a Torino nel quartiere Borgo Vittoria. Il giovane, difeso dall'avvocato Francesco Rotella, ha raccontato tra le lacrime la sua versione al pm Patrizia Gambardella durante l'interrogatorio. Lo Manto ha spiegato di avere fumato del crack nel suo appartamento e di essere uscito sul balcone. A suo dire, la vittima, il 56enne Augusto Bernardi, dalla piazza gli avrebbe chiesto delle sigarette. Il giovane, quindi, è sceso. Ne è nato un diverbio, durante il quale Lo Manto avrebbe colpito l'uomo con schiaffi e pugni, senza usare il bastone che pure aveva con sé (l'oggetto si sarebbe spezzato urtando il marciapiede). Il giovane ha poi preso lo zaino della vittima e lo ha portato in cantina. Quando ha visto la polizia, è tornato in strada e si è consegnato agli agenti.

La vittima è Augusto Bernardi, 56 anni, che da un anno risiedeva in un monolocale in via Francesco Baracca, a diversi isolati di distanza. I vicini lo descrivono come "una persona gentile che salutava sempre". "L'ultima volta che l'ho visto - racconta uno di loro - è stata qualche giorno fa. Erano le cinque del mattino, lui stava rientrando in casa mentre io uscivo". Bernardi aveva da poco venduto il suo appartamento attraverso un'agenzia immobiliare.