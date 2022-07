Motori:8-10 luglio torna Cesana-Sestriere,cronoscalata ACI

(ANSA) - SESTRIERE, 05 LUG - La Cesana-Sestriere, cronoscalata organizzata dall'Automobile Club Torino, valida per i campionati Europeo e Italiano della Montagna Autostoriche in programma dall'8 al 10 luglio, festeggia quest'anno la sua quarantesima edizione. Sul classico tracciato lungo 10,400 km che da Cesana Torinese porta a Sestriere si affronteranno i principali pretendenti ai due campionati. Alla cronoscalata sportiva è abbinata la decima edizione della Cesana-Sestriere Experience-Memorial Gino Macaluso, concorso dinamico che vede al via un centinaio di vetture storiche dal passato sportivo.

Particolare attenzione viene dedicata alla sostenibilità ambientale. Per l'edizione numero 40 si è predisposto un protocollo con una serie di azioni mirate a rendere questa manifestazione sempre più green.

La prima edizione della Cesana-Sestriere risale al 1961 e venne organizzata sempre dall'Automobile Club Torino quale evento collaterale delle celebrazioni del Centenario dell'Unità d'Italia. Nel corso degli anni si sono sfidati campioni del calibro di Arturo Merzario, Lodovico Scarfiotti, Mauro Nesti, Andrès Villarino, Uberto Bonucci e Stefano Di Fulvio titolare del record di velocita con 4'30"06 , oltre ai tedeschi Jurgen Barth, Rolf Stommelen e lo svizzero Peter Schetty. Quest'anno è stato istituito il Trofeo Alfa Romeo-Memorial Umberto Cravetto, dedicato all'imprenditore che, con la sua Alfa Romeo Giulia Gt, ha sempre preso parte a questo evento. Sarà assegnato al primo pilota al volante di un'Alfa Romeo.

La cronoscalata gode della collaborazione di Reale Mutua, Vialattea, Sparco, Banca Patrimoni Sella & C, Sara Assicurazioni, Acimmagine, Aciglobal, Olio Fratelli Carli, Consorzio Via Lattea, Marking Products e Leasys Rent. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, dei Comuni di Cesana Torinese e Sestriere, del Comitato regionale del Coni e de La Stampa, ed è stata riconosciuta quale Evento Outdoor Ambassador di Piemonte Regione Europea della Sport 2022. (ANSA).