Covid: in Piemonte 7.449 casi, positività al 26%

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Sono 7.449 i nuovi casi di Covid in Piemonte, su un totale di 28.577 tamponi eseguiti, di cui 27.081 test antigenici, con un tasso di positività del 26,1%. Emerge dall'aggiornamento quotidiano della Regione Piemonte sulla situazione epidemiologica. Continua a crescere l'occupazione dei ricoveri nei reparti ordinari, che sono a 447 unità (23 in più rispetto a ieri). Scendono invece i ricoveri in intensiva, che diventano 8 (2 in meno rispetto a ieri). Sono stati due i decessi. (ANSA).