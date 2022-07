Sanità: sindacati, bisogna assumere personale amministrativo

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - "Abbiamo sollecitato i parlamentari piemontesi di tutte le forze politiche a impegnarsi, in vista della prossima legge di bilancio, per l'assunzione del personale amministrativo precario della sanità e a reiterare la norma che ha permesso la stabilizzazione del personale sanitario della regione. Per questo abbiamo chiesto di rincontrarli dopo l'estate per seguire da vicino l'iter di approvazione della prossima legge di bilancio". Così i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Piemonte, Giorgio Airaudo, Alessio Ferraris e Gianni Cortese, al termine dell'incontro con i parlamentari che si è svolto questa mattina nella sede regionale Cisl, a Torino. "I parlamentari piemontesi - spiegano Airaudo, Ferraris, Cortese - devono impegnarsi per la stabilizzazione degli amministrativi della sanità regionale assunti per fronteggiare l'emergenza Covid, sgravando il personale dell'assistenza da compiti impropri. La battaglia che stiamo conducendo sul tema della precarietà è da attribuire alla difesa del posto di lavoro, ma anche alla salvaguardia e alla valorizzazione della sanità piemontese che, già prima della pandemia, non garantiva il diritto universale alla salute, in particolare per i tempi di attesa per ottenere le prestazioni". All'incontro hanno partecipato anche i segretari generali di Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl, Guido Catoggio, Sergio Melis, Roberto Scassa. (ANSA).