Terzo settore: rete Anas, caro carburanti colpo gravissimo

(ANSA) - DRUENTO (TORINO), 02 LUG - I rincari dei carburanti "stanno impoverendo le associazioni del lavorano nel sociale, che rappresentano la vera resistenza del Paese. Rischiano di essere il colpo finale dopo gli anni più duri del Covid nei quali queste associazioni hanno dovuto stringere i denti moltiplicando gli impegni". Così Flavio Ronzi, presidente della Consulta Sanità di Anas, la rete associativa nazionale di azione sociale che oggi e domani tiene a Druento (Torino) la sua assemblea. Anas è presente in ogni regionale italiana, con 81 mila soci, ed è impegnata nei servizi socio-sanitari, nella protezione civile, nelle agenzie per il lavoro e in attività di formazione. "Con il carburante alle stelle, oltre il 50% del budget è assorbito dalla gestione ordinaria - ha sottolineato Alessandra Giannola, presidente nazionale di Anas - chiediamo che le Regioni ci consentano di avere tariffe adeguate alla nostra attività".

La rete di Anas è stata coinvolta anche nel soccorso e negli aiuti alla popolazione ucraina e il racconto di una di queste missioni è valsa a Fabrizio Fois, della redazione di ANSA Cagliari, una delle benemerenze sociali 2022 consegnate oggi a Druento dalla presidente GIannola e dal segretario della speciale commissione Claudio Cugusi. Tra i premiati la famiglia Grimaldi dell'omonima compagnia di navigazione. la Fondazione Wamba di Milano, il volontario Vincenzo Messina, che ha guidato senza soste un'ambulanza da Alcamo all'Ucraina, la famiglia Spagnoli, che ha accolto e pagato gli studi a giovani profughi.

(ANSA).