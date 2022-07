Sicurezza: taser in dotazione ad Asti, Biella e Vercelli

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - Da lunedì 4 luglio, il taser arriverà anche a Asti, Biella e Vercelli. Lo annuncia il Ministero dell'Interno. "L'operatività del taser - spiega il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni - sta confermando tutte le aspettative in termini di efficacia deterrente. Allo scorso 7 giugno, su 99 casi totali di utilizzo della pistola a impulsi elettrici, 35 si sono conclusi con la sola estrazione del dispositivo, in 24 è stato sufficiente il warning arc, ossia l'azionamento dell'arco elettrico di avvertimento. In 39 casi è stato necessario il lancio dei dardi elettrici". "Nel 60% dei casi - prosegue Molteni - il taser ha dunque ottenuto l'effetto voluto, ossia quello di fermare un soggetto pericoloso, senza essere propriamente attivato. Sono dati che ci rendono orgogliosi di aver offerto a donne e uomini di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza uno strumento in più a tutela della loro incolumità e di quella dei cittadini". (ANSA).