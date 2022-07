Torna Nuovi Mondi Festival, Rinascimenti in Valle Stura

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Torna fino al 9 luglio il Nuovi Mondi Festival, per la sua XI edizione dal titolo Rinascimenti.

Protagonisti dell'edizione 2022 saranno tre centri della Valle Stura (Moiola, Rittana e Valloriate, sede storica del festival) che già da tempo lavorano insieme per costruire l'identità di un distretto culturale che ha nella montagna il suo denominatore comune. Il festival da anni lavora per portare nelle montagne del Cuneese migliaia di persone grazie alla presenza di grandi ospiti, proiezione di film in prima visione provenienti da tutto il mondo e presentazione di libri. Il festival coinvolge intere comunità, con l'ambizione di promuovere la Valle Stura. Tra gli ospiti dell'edizione: Monsignor Olivero Derio, Paolo Rossi, Stefano Pontecorvo, Massimo Cacciari, Mark Carrol e Face of God - Ernst Reijseger & Cuncordu e Tenore de Orosei.

L'intenso programma del Festival propone, come ogni anno, il Concorso Internazionale Documentari: sono 21 i titoli selezionati, tra oltre 600 candidati arrivati da ogni parte del mondo, per il Concorso del 2022. Numerose le pellicole di livello internazionale, in concorso a Venezia, all'Idfa o vincitrici di premi prestigiosi come il Pardo d'oro di Locarno o il Torino Film Festival. I film sono stati divisi in tre sezioni tematiche: Mountains per i film di alpinismo e montagna; Landscapes per una vetrina sul mondo come non lo si è mai visto e World Culture per imparare a viaggiare con altri occhi. Due le anteprime nazionali in arrivo da Turchia e Georgia. (ANSA).