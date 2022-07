Spazio: completata integrazione satellite Euclid in Italia

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Le attività di integrazione del satellite Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) sono terminate in Italia, presso lo stabilimento della Thales Alenia Space di Torino, e il satellite partirà ora verso lo stabilimento della Thales a Cannes, dove sono previsti i test che precederanno la campagna di lancio. A Torino si è svolto oggi l'evento di celebrazione del contributo italiano a Euclid, la missione europea della quale di Thales Alenia Space è primo contraente e dedicata allo studio dell'energia oscura e della materia oscura, le componenti ancora misteriose che costituiscono il 95% dell'universo.

Si potrà ora procedere con le prove finali di accettazione del satellite e in particolare le prove funzionali in camera di Thermo-vuoto, le prove meccaniche acustiche e sinusoidali e le prove di compatibiltà elettromagnetica. Il prossimo momento decisivo sarà la Flight Acceptance Review, cui seguirà il trasferimento del satellite a Korou, nella Guyana Francese, per iniziare la campagna di lancio.

"Eccellente è il lavoro svolto in questi anni dal team di progetto e da tutto il consorzio industriale per la missione dell'Esa Euclid, un lavoro sinergico e puntuale che conferma la capacità Thales Alenia Space di guidare lo sviluppo di missioni scientifiche particolarmente sfidanti come questa. Un ringraziamento speciale va rivolto al team che, con i contributi da Spagna, Belgio e Francia, ha permesso a Thales Alenia Space di raggiungere questa importante milestone di programma cui seguiranno i test ambientali a Cannes per poi iniziare la campagna di lancio", osserva Walter Cugno, vp Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space.