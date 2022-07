Muore uscendo di strada col camion, ribaltato in una cava

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Un uomo è morto uscendo di strada col camion a Traverselle (Torino), in Valchiusella. Il mezzo si è ribaltato, finendo in una cava. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 e per raggiungere l'autista sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero. (ANSA).