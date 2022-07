Biella: 1,1 milioni da multe, ma meno della metà incassate

(ANSA) - BIELLA, 01 LUG - Su un milione e 150mila euro di sanzioni per violazioni al codice della strada, il Comune di Biella ne ha incassate meno della metà. E adesso l'amministrazione comunale ha deciso una serie di interventi a raffica. "Inizieremo con l'invio di un avviso bonario - spiega il sindaco Claudio Corradino -, in modo che quanti si fossero davvero dimenticati di pagare vi possano provvedere e richiedere una rateizzazione. Scaduti questi termini provvederemo al recupero coattivo perché troppo spesso in passato si è tollerato un malcostume che va contro gli interessi di chi ha pagato regolarmente e soprattutto dei cittadini che si aspettano dei servizi".

Il primo cittadino si sofferma poi su un altro aspetto.

"Queste drastiche misure sono necessarie per recuperare finanze e avere i soldi in cassa per le manutenzioni della città. Siamo i primi ad auspicare una situazione migliore, ma purtroppo non sempre ci sono le coperture di bilancio. D'ora in avanti non saranno più tollerati ritardi e non lasceremo nulla d'intentato". (ANSA).