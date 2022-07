Beinasco capitale del gospel, 700 concerti 'sotto le stelle'

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Beinasco diventa capitale del gospel. Sabato 2 e domenica 3 luglio, in occasione dei 25 anni dell'Associazione Voci Libere e del suo Free Voices Gospel Choir, il comune a sud-ovest nell'area metropolitana di Torino ospiterà "Gospel sotto le stelle", evento nazionale di riferimento per gli appassionati di musica gospel che richiama ogni anno oltre 3.500 partecipanti con un programma di laboratori corali e coreografici e un grande concerto domenica alle 21 con star internazionali nella piazza principale. Oltre 700 concerti, 80 coristi, 15 solisti, 4 musicisti, un corpo coreografico di 6 ballerini guidati dalla direttrice Laura Robuschi, 7 compact-disk autoprodotti, centinaia di spettacoli organizzati a tema con laboratori di canto e laboratori di coreografia, corsi di black music nelle scuole di tutto il Piemonte e molteplici partecipazioni presso le maggiori rassegne nazionali di musica gospel. Tante le collaborazioni artistiche con docenti di fama internazionale e con associazioni di volontariato sociale, istituti religiosi, enti pubblici e privati (Emergency, Aisla, Altro Domani, Aido, Aircc di Candiolo, Avis, Rainbow for Africa, Sermig, Oltre i Confini, Casa Ugi, Fondazione Magnetto, Fca Italy, Ac Milan e Juventus Fc).

L'edizione 2022 di Gospel Sotto le Stelle vedrà la partecipazione eccezionale del Reverendo Calvin Bridges considerato una leggenda della musica gospel, nato a Chicago, erede dei pionieri della musica Gospel e Soul della città culla del Gospel e del Maestro Rudy Fantin (forte delle collaborazioni con molti artisti di caratura mondiale come Stevie Wonder, Cheryl Porter, Noa, Ian Paice, Swingle Singers, Donald Lawrence, Myron Butler, Michael Stuckey, Michelle John e Karima). (ANSA).