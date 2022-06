Camera, nuove mostre ciclo Futures moves to piazza Carlina

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Aprono due nuove mostre curate Camera - Centro Italiano per la Fotografia - nell'ambito del progetto speciale 'Futures moves to Piazza Carlina' per la promozione della giovane fotografia italiana. Sono le personali di Camilla Ferrari e Camillo Pasquarelli, rispettivamente con l'installazione Aquarium e Clavadistas. Curate da Giangavino Pazzola, sono ospitate negli showroom di Maradeiboschi e Vanni, in piazza Carlina a Torino, per l'occasione partner e sostenitori del progetto. Le mostre fanno parte del ciclo di esposizioni dedicato all'opera dei talenti selezionati nel 2020 nell'ambito del programma europeo Futures Photography.

Aquarium è il racconto di un'esperienza biografica accaduta in Cina nel 2017. Appena atterrata a Pechino Ferrari ha visitato il palazzo imperiale della Città Proibita dove, per la prima volta nella vita, ha dovuto affrontare un grave attacco di panico. Il progetto si sviluppa tra la registrazione della perdita del controllo dovuto all'alterazione delle emozioni e lo straniamento derivante dal cambio di percezione dello spazio circostante, a sua volta sconosciuto. Ferrari reagisce con l'aiuto dell'apparecchio fotografico, che la guida verso una nuova scoperta di sé.

Allestito da Maradeiboschi, Clavadistas (2019) è un progetto realizzato da Camillo Pasquarelli ad Acapulco, città messicana affacciata sull'Oceano Pacifico, tra le più violente al mondo.

Sebbene nel dopoguerra sia stata per decenni meta mondiale del jet-set, a causa di una guerra tra cartelli della droga, dal 2010 i numeri del turismo internazionale sono crollati vertiginosamente, declassando Acapulco a destinazione turistica per la classe media messicana. In pieno stile documentario, Pasquarelli immortala i tuffatori che saltano dal crepaccio della Quebrada, una scogliera alta 35 metri.