Unicef, da Teatro Regio parte incasso prova generale Tosca

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - La Fondazione del Teatro Regio, grazie al progetto "l'impegno del Regio", destinerà all'Unicef parte dell'incasso dei biglietti della Prova Generale dell'Opera Tosca, in scena il 3 luglio alle 21 presso il Cortile dell'Arsenale della Scuola di Applicazione dell'Esercito. Lo rende noto l'Unicef Torino.

"L'arte in tutte le sue forme è un mezzo potentissimo di veicolazione di messaggi positivi, in particolare per i bambini, per il loro benessere e la loro formazione" commenta Antonio Sgroi, presidente dell'Comitato Unicef di Torino. "Siamo grati alla Fondazione del Teatro Regio per questa importante occasione, un momento importante in cui l'arte sposa la solidarietà a favore dei bambini più vulnerabili. I fondi raccolti sosterranno le attività dell'Unicef Italia, in particolare a sostegno dei bambini più vulnerabili". (ANSA).