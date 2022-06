Covid: studio, per 32% italiani restrizioni pesano su coppia

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Stare chiusi in casa e avere limitazioni di movimento a causa della pandemia ha pesato anche sulle relazioni d'amore e soprattutto sulle persone che hanno mostrato una peggiore salute mentale e una scarsa qualità della relazione di coppia. Emerge da una ricerca condotta dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e pubblicata sulla rivista scientifica internazionale Journal of Affective Disorders, che ha indagato l'impatto della pandemia sulle relazioni di coppia e sul benessere psicologico degli italiani.

Alla domanda "ritiene che le misure contenitive introdotte per arginare l'emergenza Covid-19 e la nuova quotidianità che ne è derivata abbiano avuto un impatto sulla sua relazione sentimentale?" il 32% dei partecipanti ha riferito un impatto negativo sulla relazione di coppia, mentre solo il 18,5% ha dichiarato un impatto positivo e la restante parte nessuno impatto. I partecipanti che dichiaravano un impatto negativo erano tendenzialmente più giovani, con problemi lavorativi, senza figli e con una minore durata della relazione rispetto agli altri partecipanti. Da un punto di vista psicologico, questo gruppo presenta maggiore ansia, depressione e Ptss (sindrome da stress post-traumatico).

La ricerca, condotta tra il 4 dicembre 2020 e 10 gennaio 2021, ha coinvolto 410 partecipanti aventi una relazione romantica stabile. (ANSA).