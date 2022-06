Rilasciate le testuggini svezzate al Parco Pallavicino

(ANSA) - VERCELLI, 27 GIU - Si è svolta nel vercellese la festa di Emys, con il rilascio di alcuni esemplari di testuggini palustri europee (Emys orbicularis) nella zona umida della baraggia di Rovasenda, in provincia di Vercelli.

'La reintroduzione in natura delle testuggini - spiegano da terre Borromeo, il brand che identifica i siti che anticamente erano legati alla famiglia Borromeo - è avvenuta in conclusione di un progetto per la tutela di questa specie faunistica, con la collaborazione tra il Parco Pallavicino di Stresa e il Centro Emys Piemonte. Le 13 testuggini palustri sono state affidate per un periodo di circa tre anni al Parco Pallavicino che le ha ospitate nei suoi terracquari per lo svezzamento. Ora, giunti al termine di questa fase, gli esemplari sono stati riconsegnati al centro di ricerca per l'immissione in natura. "Siamo orgogliosi - commenta Tommaso Calligarich, biologo del Parco Pallavicino e responsabile del progetto - :di avere partecipato attivamente a questa iniziativa che contribuisce alla sensibilizzazione delle persone per la tutela di specie autoctone poco conosciute, alla loro conservazione in habitat naturale e, a livello più generale, alla sostenibilità ambientale. Progetti come questo sono una goccia che è in grado però di fornire un supporto reale, concreto, alla biodiversità".

La collaborazione tra Parco Pallavicino e Centro Emys Piemonte, iniziata nel 2018, proseguirà e sono già allo studio nuovi progetti di conservazione e salvaguardia della fauna.

(ANSA).