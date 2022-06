Carbonizzata in auto, convalidato il fermo del reo confesso

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 GIU - Resta in carcere Luca Orlandi, il 24enne fermato nella notte tra venerdì e sabato con le accuse di omicidio volontario, incendio e distruzione di cadavere per la morte di Norma Megardi, la pensionata 74enne di Sale (Alessandria). Il gip Stefano Tacchino, oggi, ha convalidato il fermo e applicato la misura cautelare.

Reo confesso, il giovane si è presentato il 24 giugno al Comando provinciale dei carabinieri di Alessandria accusandosi di avere ucciso la donna, proprietaria di terreni agricoli e un capannone di cui la famiglia Orlandi è affittuaria da tempo.

Oggi ha risposto alle domande, integrando l'interrogatorio davanti al magistrato.

Secondo la ricostruzione fatta dal 24enne, con la vittima sarebbe nato l'ennesimo litigio per motivi economici legati a debiti non saldati e alla volontà di Norma Megardi di vendere i terreni. Il 24enne l'avrebbe investita con la propria utilitaria, quindi avrebbe deciso di sbarazzarsi dell'Opel della donna e del corpo dandoli alle fiamme in una striscia di boscaglia a Isola S.Antonio.

Sono indagati per gli stessi reati, ma a piede libero, la madre Ivana, intestataria dell'azienda agricola poi fallita e passata al figlio, e il padre Pietro, poliziotto, sospeso dal servizio in via cautelativa. Entrambi respingono gli addebiti.

