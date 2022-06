Vvf e Soccorso Alpino, tre interventi nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Tre interventi di salvataggio oggi pomeriggio, domenica 27 giugno, sulle montagne cuneesi.

L'elicottero dei Vigili de fuoco di Cuneo ha riportato a valle due ragazzi in difficoltà quasi in cima al Colle Feuillas, a oltre 2.500 metri di altitudine sulle montagne di Acceglio (Cuneo), in valle Maira.

A Ormea Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un motociclista caduto vicino al rifugio Don Barbera nel territorio di Briga Alta. Il centauro è riuscito a salvarsi aggrappandosi a un albero mentre la sua moto è precipitata in un dirupo.

Sempre nel Cuneese i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti poco sotto il Colle di Sant'Anna, nel comune di Vinadio, per un un escursionista con un sospetto infarto. Sul posto è arrivato il Servizio Regionale di Elisoccorso la cui equipe sanitaria, coadiuvata dal tecnico del Soccorso Alpino, è riuscita a rianimare l'uomo e poi a trasportarlo in ospedale dove è stato ricoverato in codice rosso. (ANSA).