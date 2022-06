Ciclismo: Tricolori donne; vince l'iridata Elisa Balsamo

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - La campionessa del mondo Elisa Balsamo ha vinto in volata la prova in linea su strada dei campionati italiani di ciclismo donne, svoltasi in Emilia da Medolla a San Felice sul Panaro lungo 147,6 km.

Balsamo, 24enne di Cuneo che fa parte del team Trek-Segafredo, ha preceduto nell'ordine Rachele Barbieri della Liv Racing, seconda, Barbara Guarischi della Movistar, terza, e Chiara Consonni della Valcar, quarta. (ANSA).