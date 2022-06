In 50mila in piazza per i fuochi di San Giovanni a Torino

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - San Giovanni per 50mila persone.

Tanti i torinesi che si sono riuniti venerdì sera in piazza Vittorio per festeggiare San Giovanni con lo spettacolo dei fuochi artificiali sul Po, 'Sipario di luci'. Ad assistere anche tutta la Giunta comunale, con il sindaco, Stefano Lo Russo, per il quale "rivedere tornare nella loro piazza tradizionale i fuochi è motivo di grande gioia. Facciamo il nostro miglior in bocca al lupo a Torino, ne ha bisogno dobbiamo lasciarci dietro questo brutto momento e guardare al futuro con fiducia".

Sulle norme di sicurezza che hanno regolato l'organizzazione della serata, il sindaco sottolinea: "Dobbiamo riappropriarci degli eventi in piazza con modalità nuove, ma non avendo paura".

E sul suo primo San Giovanni da sindaco rivela: "A livello personale provo tantissima emozione. Coi fuochi di San Giovanni ho tanti ricordi di quando ero ragazzino e venivo con gli amici a vederli, ora da sindaco è un grande orgoglio". (ANSA).