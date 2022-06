Caldo moderato in Piemonte, possibili altri temporali

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Tempo stabile oggi in Piemonte, al massimo rovesci isolati sui rilievi alpini. Da domani - sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - Il Piemonte si trova al confine tra un promontorio di matrice africana presente sul Mediterraneo occidentale e una vasta saccatura di origine atlantica posizionata tra la Penisola Iberica e la Francia. Oggi la situazione rimarrà stabile ad eccezione di deboli rovesci isolati sui rilievi alpini. Da domani "il graduale avvicinamento della zona di bassa pressione a verso le Alpi occidentali determinerà un cedimento del bordo occidentale del campo di alta pressione e modesta instabilità non soltanto sulla fascia montana e pedemontana alpina ma anche sulle pianure, soprattutto lunedì. Martedì un rapido passaggio di aria fredda in quota, legato al transito della depressione sul Nord Ovest italiano, - concludono le previsioni di Arpa - causerà fenomeni più intensi e diffusi, in esaurimento in serata".

Nei prossimi giorni, quindi, nessun disagio per ondate di calore in Piemonte, un po' di cautela è raccomandata solo per la provincia di Alessandria domenica 26. (ANSA).