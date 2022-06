Risparmio energetico, finanziati 3 progetti Teatro Stabile

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Il ministero della Cultura ha finanziato con oltre 1 milione di euro di fondi Next Generation Eu i progetti di efficientamento energetico di Teatro Carignano, Teatro Gobetti e Fonderie Limone Collocandosi per punteggio al 3°, 12° e 13° posto su 348 progetti finanziati, vengono premiati con un contributo a fondo perduto pari complessivamente a 1.014.662 euro.

La somma somma coprirà l'80% dei costi previsti. I progetti, predisposti e coordinati dal Responsabile dell'Area tecnica del Teatro Stabile, l'ing. Silvano Catufa, prevedono tra l'altro l'istallazione di impianti fotovoltaici per un totale di 90 kW di potenza, la realizzazione di impianti di generazione calore di tipo ibrido, l'implementazione e miglioramento dei sistemi di monitoraggio dei consumi e di controllo della climatizzazione, l'esecuzione di interventi di isolamento termico, la sostituzione dei sistemi di illuminazione, sia di tipo civile che di scena, con apparati led". Interventi che, secondo le valutazioni fatte, porteranno a una riduzione dei consumi di gas naturale di circa il 75 %, "In una fase critica nella quale la crisi energetica e l'emergenza climatica impattano pesantemente anche sulla nostra attività, è provvidenziale l'intervento dell'Unione Europea e dello Stato per promuovere la sostenibilità dei luoghi di spettacolo - dichiarano i vertici dello Stabile, il presidente Lamberto Vallarino Gancia e il direttore Filippo Fonsatti - Gli interventi garantiranno un apprezzabile abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, un sensibile risparmio sui costi delle forniture e un miglioramento del comfort per i lavoratori e gli spettatori". Il Conservatorio G. Verdi di Torino, inoltre, ha presentato un project financing con Iren per l'efficientamento energetico della Sala concerti di piazza Bodoni, collocandosi al 20° posto e aggiudicandosi un contributo di 400 mila euro. (ANSA).