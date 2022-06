'Portami via Festival', 10 Comuni coinvolti in rassegna

(ANSA) - ASTI, 23 GIU - Nasce la prima edizione del "Portami via Festival", un progetto di Anpi Asti e Canelli. In programma il 2 e 3 luglio coinvolge 10 comuni tra l'Astigiano e il Cuneese e si svolgerà in quattro diverse sedi: la piazzetta del santuario dei Caffi e il cippo dei caduti Partigiani dei Caffi nel comune di Cassinasco, il cippo dei Martiri del Falchetto a Santo Stefano Belbo e il museo dell'aeroporto Partigiano "Excelsior" a Vesime.

"È un festival che vuole parlare di cultura e di culture democratiche in particolare. Di letteratura e musica, con riflessioni in memoria dei caduti partigiani delle Valli Belbo e Bormida", spiegano i presidenti di Anpi Asti e Canelli, Paolo Monticone e Flavio Carillo. Il direttore artistico è il musicista e scrittore Massimo Zamboni. (ANSA).