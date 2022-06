Esercito: Candelo 2022, terminata esercitazione Taurinense

(ANSA) - CANDELO, 23 GIU - Nella Baraggia di Candelo, in provincia di Biella, è terminata l'esercitazione "Candelo 2022", condotta per quattro settimane dal 32/o reggimento Genio Guastatori, con la partecipazione di assetti del 3/o Alpini, del Nizza Cavalleria (1/o), supportati da elicotteri dell'Aviazione dell'Esercito, oltre ad elementi della Brigata Informazioni Tattiche e del 2/o Reggimento Trasmissioni.

Al poligono biellese sono state condotte attività addestrative con l'obiettivo di consolidare le capacità delle unità di operare in stretto coordinamento in uno scenario operativo ad alta intensità, di giorno come di notte, con focus particolare sulla capacità di manovra.

L'esercitazione guidata dal colonnello Alberto Autunno, Comandante del 32/o Genio, ha ricevuto la visita del comandante delle truppe alpine, generale di corpo d'armata Ignazio Gamba, accompagnato dal generale di brigata Nicola Piasente, comandante della brigata alpina "Taurinense", i quali hanno incontrato presso il poligono anche le autorità della provincia e dei Comuni interessati dall'area addestrativa di Candelo: il presidente della Provincia di Biella e i sindaci di Candelo, Mottalciata, Benna, oltre ai vertici della sezione biellese dell'Associazione nazionale alpini. (ANSA).