Satellite Milani sarà primo in orbita attorno ad asteroide

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Tyvak International, la prima realtà internazionale del gruppo statunitense Terran Orbital Corporation, che opera nella realizzazione di nanosatelliti e micro satelliti, ha completato, insieme ai suoi partner, la Critical Design Review del satellite Milani. Componente fondamentale della missione di difesa planetaria Hera, Milani sarà il primo nanosatellite dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) per lo spazio profondo e il primo al mondo a orbitare attorno a un asteroide.

Tyvak International è responsabile della progettazione, dello sviluppo e delle operazioni del satellite; in questo progetto è stata affiancata da un consorzio di aziende partner, università e istituti di ricerca provenienti da Italia, Finlandia e Repubblica Ceca. "Tyvak International e Terran Orbital sono onorate di essere state selezionate ancora una volta per un contratto che produrrà ritorni scientifici senza precedenti per la comunità mondiale, promuovendo al contempo le ambiziose capacità dell'Europa per quanto riguarda la difesa planetaria", spiega Marc Bell, cofondatore, presidente e amministratore delegato di Terran Orbital. "La capacità di Tyvak International non solo di raggiungere questo importante traguardo, ma di farlo sviluppando nuove tecnologie avanzate con i suoi partner, è senza precedenti. Non vediamo l'ora di continuare questa avventura e di lanciare Milani verso Didymos", aggiunge Ian Carnelli, responsabile del progetto Hera all'Esa.

(ANSA).