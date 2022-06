Cinema: Elvis, prima nazionale all'Uci Lingotto di Torino

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Il 22 giugno per l'uscita nazionale del film Elvis il centro commerciale Lingotto di Torino, che ospita Uci Cinema, organizzerà un evento dedicato per ricordare la star americana.

La serata sarà animata dal Fan club di Elvis e dalla selezione musicale di Toradio, che per l'occasione riproporrà i capolavori dell'artista. E dalle 19 chi si presenterà per la visione del film potrà cenare al ristorante di Rossopomodoro del Lingotto che preparerà il famoso panino alla Elvis: un sandwich con burro d'arachidi e marmellata accompagnato dalla proposta menù Elvis. È consigliata la prenotazione. (ANSA).