Covid: Marnati, grazie a medici e infermieri in prima linea

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - "Un ringraziamento particolare ai medici e agli infermieri, in prima linea nell'affrontare la pandemia, ma anche ai sindaci, volti dello Stato sul territorio, impegnati per sostenere le proprie comunità locali nel corso di mesi segnati da molte incertezze e soprattutto da molti lutti, e alle forze dell'ordine per il preziosissimo contributo e per lo spirito di abnegazione". Così l'assessore regionale piemontese alla Ricerca applicata per l'emergenza Covid, Matteo Marnati, presente questa mattina a Meina, nel Novarese, all'intitolazione di una piazza ai "Medici e infermieri d'Italia".

"Il nostro - ha sottolineato Marnati - è stato un lavoro di squadra che ci ha visti impegnati tutti, indistintamente, al di là dei singoli ruoli. Solo facendo squadra e puntando tutte le nostre forze sulla ricerca si è riusciti a contenere e sconfiggere il virus, nella fase più critica, anche se la guardia non va mai abbassata, perché il Covid, anche se ora la situazione è sotto controllo, circola ancora".

"La sanità - ha aggiunto Marnati - per anni è stata oggetto di tagli. La pandemia ci ha posto di fronte a una dura realtà che ha imposto una riflessione e un deciso cambio di passo nella consapevolezza che la salute è il bene primario. E su questo occorre investire". (ANSA).