Al PoliTO premio Webuild 'Alberto Giovannini Innovazione'

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Ѐ stata assegnata alla cattedra di Disegno della facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino la Borsa di dottorato di ricerca triennale del "Premio Alberto Giovannini. Innovazione e digitalizzazione nelle infrastrutture". Promosso dal Gruppo Webuild, il premio è rivolto alle facoltà di Ingegneria, Economia e Informatica di tutti gli Atenei italiani e a laureati e neo-laureandi sempre in Ingegneria, Economia e Informatica per premiare le migliori tesi sull'innovazione e la digitalizzazione delle infrastrutture.

Ordinario della cattedra di Disegno della facoltà di Ingegneria del PoliTo è la professoressa Anna Osello; il progetto di ricerca da lei guidato e vincitore del premio è dedicato ai "sistemi di intelligenza artificiale e in particolare al digital twin applicato alle infrastrutture per gestire tutto il ciclo di vita delle grandi opere". "Operiamo in un settore altamente professionalizzante - ha dichiarato Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild - che può garantire grandi opportunità di sviluppo, anche personali, a chi abbia voglia di mettersi in gioco e di entrare a far parte della squadra che contribuirà a cambiare il volto dell'Italia. Ci rivolgiamo a giovani ingegneri e laureati, ma anche a quelle maestranze, specializzate e non, che vorranno provare l'orgoglio di partecipare a un ambizioso progetto".

Il Premio Alberto Giovannini è parte del più ampio Piano "Next-Gen", il programma di iniziative dedicate ai giovani che Webuild sta implementando in Italia e nel mondo per facilitare il loro ingresso - e garantirne la formazione - nel settore delle infrastrutture. Il piano punta, tra l'altro, ad accrescere la presenza in Webuild degli Under 35, che già rappresentano il 43% dei dipendenti diretti. (ANSA).