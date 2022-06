Teatro Stabile Torino, 66 titoli per la 'stagione del rilancio'

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Un cartellone di 49 titoli di prosa e 17 di danza, 460 recite prodotte e coprodotte di prosa, 214 ospitate, 14 spettacoli stranieri, oltre 200.000 biglietti messi in vendita. Sono alcuni numeri della stagione 2022/2023 'Out of the blue' del Teatro Stabile di Torino, in programma nei teatri Carignano, Gobetti e Fonderie LImone. "Finalmente un ritorno alla normalità, riusciamo a proporre a pieno regime sia l'attività di prosa sia quella di danza. E' una stagione di rilancio. Ci sono titoli di repertorio, ma prevarrà la drammaturgia contemporanea", spiega il direttore Filippo Fonsatti. Il cartellone è stato messo a punto dalla squadra guidata dal direttore artistico Valerio Binasco che ritorna a Pirandello coi Sei personaggi in cerca d'autore e presenta in prima assoluta un testo di Melania Mazzucco, Dulan la sposa. Con lui ci sono Filippo Dini, Krusta Szekely e Leonardo Lidi, "un quartetto molto coeso al quale è affidata l'ossatura del cartellone con 8 produzioni e coproduzioni. Al loro fianco lavoreranno i registi del territorio Gabriele Vacis, Jurij Ferrini, Paola Rota, Emiliano Bronzino, Valter Malosti e Davide Livermore", aggiunge Fonsatti.

"E' un cartellone molto ricco e vario. Tutti spettacoli di notevole livello, sia quelli più propensi a solleticare il divertimento, l'evasione dello spettatore, sia titoli più classici", afferma Binasco. "In cinque mesi abbiamo incassato più di quanto avevamo incassato tutto il 2021, un buon viatico per il futuro. Abbiamo già 440 abbonamenti al buio per la nuova stagione, fatti prima di conoscere la programmazione", sottolinea il presidente Lamberto Vallarino Gancia. (ANSA).