Vino: a San Martino Alfieri 'Sbarbatelle' con 70 produttrici

(ANSA) - ASTI, 08 GIU - Tornano le "Sbarbatelle", sabato 25 e domenica 26 giugno. La manifestazione, organizzata da Ais Asti e giunta alla quinta edizione, riunirà 70 produttrici di vino italiane under 35, negli spazi della Tenuta Marchesi Alfieri di San Martino Alfieri. Le viticoltrici, che arrivano da 17 regioni italiane, racconteranno ai wine lovers il mondo del vino e delle tradizioni.

"Sbarbatelle - spiega Così Paolo Poncino, delegato Ais Asti - rappresenta un modo per festeggiare un nuovo inizio. Per farlo abbiamo invitato 70 tra le più brave produttrici italiane, che con le rispettive storie e vini racconteranno la bellezza dell'Italia del vino agli appassionati del bere bene". (ANSA).