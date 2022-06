Raid baby gang tra i bambini in festa per rubare stereo

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Aggrediti in pieno centro da una baby gang per derubarli di una cassa stereo. È accaduto in pieno centro a Torino, nei giardini dell'area Balbo di via San Massimo, mentre i bambini delle scuole festeggiavano tra il parco e piazza Cavour la fine dell'anno scolastico. "Ci hanno rubato una cassa portatile mentre eravamo sul prato ad ascoltare la musica" racconta uno degli aggrediti. "Dopo che siamo riusciti a recuperarle sono tornati in 6-7 e ci hanno picchiato con una catena della bici". I ragazzi aggrediti non hanno riportato grosse ferite ma escoriazioni. Sul posto sono intervenute quattro volanti della polizia chiamate dai genitori dei bambini che hanno assistito alla scena. (ANSA).